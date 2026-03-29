La fondazione Cisl con dentro il sottosegretario prende 90mila euro da Chigi

Immobili, società e il caso Sbarra. Ecco tutti gli affari di governo

Stefano Iannaccone e Nello Trocchia
29 marzo 2026 • 07:00

Il sottosegretario Sbarra a Domani smentisce la Camera di commercio: «Ho lasciato tutto appena nominato». Caputi ha rinnovato una consulenza con Notartel, e gli interessi immobiliari di La Russa e Santanchè

Un via vai di affari privati che incrociano il ruolo di ministri, sottosegretari o parlamentari. La vicenda dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è solo la più rumorosa, a braccetto con la storia di Daniela Santanchè. Ma l’impasto di interessi personali e ruolo istituzionale è una consuetudine diffusa nella destra italiana. Intrecci che spesso sfociano in palesi conflitti di interessi. Del resto non esiste ancora una legge seria che regoli la materia, che a differenza di altr

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Stefano Iannaccone e Nello Trocchia
Stefano Iannaccone e Nello Trocchia
Stefano Iannaccone e Nello Trocchia

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.