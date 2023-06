Sarebbe stata colpa di un compleanno, fatto sta che i senatori di Forza Italia, Claudio Lotito e Dario Damiani, non erano presenti, e la maggioranza è stata battuta in commissione Bilancio durante il voto degli emendamenti al decreto lavoro della relatrice, Paola Ambrogio (FdI).

Il Riformista, il giornale diretto da Matteo Renzi, racconta che il senatore Lotito ha spiegato: «Io mi attengo a quello che mi dice il capogruppo, le dietrologie non servono in questi contesti. Noi dovevamo scendere a una certa ora e siamo scesi, se hanno votato prima non lo so. Nel momento in cui il nostro capogruppo avvisa il presidente della commissione e dice ‘tra 15 minuti siamo giù. Io non lo so dopo che è successo».

Dario Damiani ha ribadito che non è stata una mossa cercata: «Forza Italia è favorevole al decreto lavoro, non c’è nessun problema politico, siamo solo arrivati in ritardo».

Ma in parlamento circola un’altra versione. Dalle opposizioni qualcuno obietta: «Lo hanno fatto apposta, vogliono decidere chi sarà relatore del disegno di legge sui diritti televisivi, è il modo di trattare di Lotito».

«Non stanno in piedi»

Per la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è un segnale del disfacimento della maggioranza: «È nel caos. Dopo quanto avvenuto alla Camera sul Mes, con il ministero dell'Economia che sconfessa la propaganda del governo, oggi al Senato non riesce a far approvare emendamenti preparati all'ultimo minuto, che cercavano di mettere toppe ai tanti obbrobri contenuti nel Dl Lavoro, e va sotto». Ha ricordato che il decreto, enfaticamente approvato il Primo maggio, «era una delle bandiere programmatiche del governo Meloni».

Per il leader del Terzo polo, Carlo Calenda, sono le conseguenze della morte del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi: «Uno spettacolo davvero poco edificante». Un pezzo di FI «ha voluto dare un messaggio. Se questo è l’esordio del dopo Berlusconi, la maggioranza rischia il caos»

