Bergoglio ha rotto con una lunga tradizione di fiancheggiamento con le forze moderate e anche se non ha “benedetto” alcun leader progressista. La sinistra, in astenia da punti di riferimento, ne ha spesso richiamato le parole. Le sue rotture segnano uno spartiacque

«Chi sono io per giudicare?». Con questo semplice interrogativo papa Francesco, appena eletto, irruppe fragorosamente nella politica italiana. In una conversazione informale con i giornalisti sull’ aereo che lo riportava a Roma da Buenos Aires Bergoglio si rivolse così a chi gli chiedeva un giudizio sull’omosessualità. Una specie di rivoluzione epocale. Con una semplice battuta il papa gettava alle ortiche secoli di condanne assolute. Era chiaro che si apriva un pontificato dai tratti inediti.

Un papa che per la prima volta si richiamava a Francesco d’Assisi doveva fare sospettare che la chiesa sarebbe passato attraverso cambiamenti radicali. Se ne ha prova anche nel suo ultimo libro, Spera, dove papa Francesco esprime in una frase sola il senso della sua visione sul mondo: «È curioso che nessuno si inquieti di veder benedetto un imprenditore che sfrutta le persone o che inquina la casa comune, mentre ci si scandalizza se il papa benedice una donna divorziata o un omosessuale».

L’accoglienza

Questa visione accogliente nei confronti dell’altro e del diverso costituisce la cifra del suo pontificato. Fin dal suo primo viaggio a Lampedusa ha espresso fisicamente la vicinanza agli immigrati cioè alle persone più bisognose di “accoglienza”. L’identificazione del migrante come di una persona fragile, bisognosa di tutela e attenzione, ha posizionato la chiesa di Francesco in una direzione ben precisa, e ben lontana da quella dei suoi predecessori: non solo da papa Ratzinger ma anche da papa Wojtyla.

Del resto, Bergoglio stesso è figlio di immigrati ed ha conosciuto le difficoltà dell’ inserimento in una terra straniera, oltre alle difficoltà economiche dei primi tempi. Anche per questi tratti biografici ,oltre che per il suo apostolato in una terra complicata e attraversata da tante tensioni come l’Argentina, il pontefice ha indirizzata la chiesa in una direzione sociale inedita.

Fare i conti con la modernità

L’impronta caritatevole connota da sempre il mondo cattolico e le sue istituzioni ecclesiastiche; tuttavia, raramente si è tradotta in posizioni che prendano in considerazione le cause della povertà. La Rerum novarum di Leone XIII era comunque lontana dalla visione del conflitto di interessi della società industriale. Rientrava nella visione corporativa e integrativa, di cui i movimenti democratici cristiani del novecento sono stati gli interpreti sul piano politico.

Ma quella visione è diventata obsoleta nel suo riferimento ad una società organica. Papa Francesco assume invece i conflitti dell’età moderna tanto da aver dedicato particolare attenzione in varie circostanze alle questioni sociali. Ma ha apertura anche verso le tematiche post-materiali come quella ambientale. L’avere dedicato all’ecologia un’enciclica, Laudato si’, dimostra la sensibilità di papa Francesco per questa questione, del resto in linea con la scelta del suo nome pontificale.

I limiti della dottrina

La costante attenzione agli ultimi, anche ai carcerati, e alla complessità della società contemporanea ha trovato però dei limiti in alcuni punti fermi della dottrina cattolica. Uno di questi riguarda l’interruzione di gravidanza. Qui il pontefice ha mantenuto una posizione di condanna ferma dell’aborto. La comprensione per gli “errori” e il perdono non arrivano al punto da piegare la chiesa in direzione liberale. E lo stesso vale, con maggiori sfumature, sul fine vita, benché in questo caso la condanna sia di principio e lascia qualche spiraglio alla casistica (del resto Bergoglio è un gesuita).

Il pontefice ha preso atto della secolarizzazione, di quanto essa abbia invaso e trasformato l’Occidente. Ma non ha mai lanciato strali contro il mondo moderno. Piuttosto si è chiesto quanto abbiano fatto gli uomini di chiesa per contrastare tutto questo. Se non ci siano state debolezze e concessioni ai “vizi” del mondo. Il caso Becciu con le sue malversazioni finanziarie e azioni correttive, o le sontuose magioni di alti prelati, sono un atto di accusa implicita di quanto il Vaticano sia ancora infestato da chi non segue i precetti che proclama. E lo stesso vale per le condotte immorali di violenza sessuale operate dal clero. Su questo piano Francesco non è immune da critiche. Ha agito con timidezza, se non in maniera omissiva, nei confronti dei tanti casi di pedofilia o molestie sessuali in giro per il mondo. Il papa ha iniziato a fare pulizia ma ha lasciato ancora angoli bui da spazzare.

L’inclinazione sociale e le aperture al mondo moderno è dispiaciuta a molti. L’opposizione interna soprattutto in terra americana si fatta sentire più volte.

Ora però di fronte all’aggressività di Donald Trump nei confronti degli immigrati anche i vescovi americani si sono allineati al pontefice. La scarsa simpatia che Bergoglio raccoglie negli ambienti moderati contrasta con l’entusiasmo a volte sopra le righe che riceve a sinistra. Inevitabilmente risuonano accenti comuni con la visione del mondo delle forze progressiste; in particolare c’è sintonia sui temi che ruotano intorno all’uguaglianza degli uomini e quindi ai diritti umani e sociali: non per nulla si intitola Fratelli tutti si intitola la terza enciclica di papa Francesco.

Guerra e pace

Infine, la voce politicamente più rilevante di Bergoglio è risuonata sulla guerra. L’invocazione della pace è una costante di ogni pontefice. In altri tempi ha avuto un impatto minore. Se pensiamo all’invasione in Iraq della coalizione dei volenterosi, Papa Wojtyla non ebbe parole ferme di condanna. Si limitò ad un richiamo.

La sua voce aveva tuonato in ben altre occasioni, in particolare contro la mafia. Papa Francesco. dal momento dell’invasione russa in Ucraina non si è mai stancato di chiedere una tregua. Per questo è stato attaccato dai sostenitori ciechi della guerra, da chi pensava che le armi dovevano tacere solo quando si sarebbe trascinato in catene a Kiev il capo del Cremlino. Anche le missioni del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Francesco in tutte le capitali per cercare una forma di accordo sono state irrise. Ma almeno il presidente della Cei è riuscito a riportare in patria un certo numero di bambini ucraini rapiti.

Ancora più forti sono state le critiche rivolte alle esternazioni di Papa Francesco nel corso del conflitto in Medio Oriente. La condanna della rappresaglia indiscriminata di Israele costata le decine di migliaia di morti innocenti ha fatto dimenticare la sua invocazione per un rilascio degli ostaggi, tanto che si è riversata sul pontefice l’accusa, in sintonia con l’estrema destra israeliana, di un sottile antisemitismo – così come le sue iniziative per la pace in Ucraina sono state tacciate di filoputinismo.

Le rotture operate da Bergoglio segnano uno spartiacque. Difficilmente il suo successore potrà tornare indietro. Il mondo laico si è abituato ad avere un interlocutore che dialoga con la modernità.

© Riproduzione riservata