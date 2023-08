La piattaforma online per il supporto alla proposta di legge per fissare il salario minimo ha raggiunto 200 mila firme. Il Pd esulta: «Una marea, un Ferragosto unico. 9 euro lordi all’ora. È il minimo. Sotto questa soglia si chiama sfruttamento. Insieme si vince!» ha dichiarato via X Sandro Ruotolo, esponente della segreteria del Pd.

Il Movimento 5 stelle si fa avanti con Chiara Appendino: «Questo governo ha negato per mesi il dramma sociale ed economico, e questo significa intervenire in modo tardivo sugli extraprofitti, smantellare il reddito di cittadinanza, dire no al Salario minimo. Si possono lasciare per strada 169 mila famiglie, si può dire Salario minimo, o no?», ha dichiarato ad Agorà Estate su Rai 3.

La piattaforma, online da domenica alle 12, nonostante abbia avuto dei problemi per diverse ore, continua a raccogliere consensi. Carlo Calenda, leader di Azione, già prima di partire per le vacanze, a Ferragosto ha twittato: «Un grande risultato che mostra che il paese è con noi».

Mentre vanno avanti i video e i post sui social, anche il sindaco di Catanzaro del Pd, Nicola Fiorita, ha annunciato di aver firmato online. Per Arturo Scotto, capogruppo del Pd in Commissione Lavoro è «il segno di una ritrovata vitalità delle opposizioni. E di una voglia di partecipazione dei cittadini. Non è una bandierina, ma una necessità che attraversa la carne viva di milioni di lavoratori. Non ci fermiamo».

