Incarichi senza fine: la Lega salva la poltrona ai consiglieri-assessori

Qualora un consigliere comunale o provinciale sia nominato assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell’incarico di assessore. Non c’è più la decadenza, ma viene introdotto l’istituto della sospensione dalla carica. Per la maggioranza a trazione meloniana, la mano tesa agli amministratori locali è una vera priorità

Un altro mattoncino è stato piazzato per tutelare gli amministratori locali. Durante l’esame al Senato del disegno di legge, che punta a modificare l’accesso al ballottaggio (portando la soglia di vittoria al primo turno al 40 per cento rispetto all’attuale 50 per cento), la maggioranza ha fatto approvare un emendamento, voluto dalla Lega (prima firma di Gianluca Cantalamessa), che senza dubbio farà felici consiglieri e assessori comunali e provinciali eliminando l’attuale incompatibilità tra i