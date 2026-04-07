Inchieste e faide interne, in Sicilia la destra è dilaniata ma Schifani è inamovibile

La regione ha avuto il peggior risultato referendario tra quelle di centrodestra. Ma il governatore è saldo e punta al bis, Fratelli d’Italia alle prese con grossi guai giudiziari

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Il gattopardesco «cambiare tutto perché nulla cambi» è ancora il motto del centrodestra siciliano. La giunta guidata da Renato Schifani traballa, si è piegata sotto il peso di inchieste ma nulla ancora l’ha spezzata nonostante almeno sette avvicendamenti tra dimissioni, rotazioni di deleghe e nuove nomine, un primo rimpasto nel 2024 e un “quasi Schifani-bis” previsto in queste settimane. L’ultima mina esplosa, infatti, ha riguardato la richiesta di rinvio a giudizio per Elvira Amata, assessora a