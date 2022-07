L'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il presidente M5s Giuseppe Conte è stato anticipato rispetto alla convocazione iniziale prevista per le 16.30 e si terrà stamattina alle 11. L'ex premier ha convocato per le 9 il Consiglio nazionale del Movimento.

L’accordo sul decreto Aiuti, che contiene una serie di misure difficili per il Movimento per il momento non c’è ancora, tant’è vero che l’aula, inizialmente convocata per le 9.30, rischia di essere ulteriormente rinviata.

