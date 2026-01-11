Incubo groenlandese: per Meloni Trump è solo un problema

true false

Di solito quando Giorgia Meloni non c’è, i leghisti ballano. E quindi la maggioranza guarda con una certa preoccupazione alla settimana che si apre oggi. La premier sarà in viaggio tra Giappone e Corea del Sud. Parecchio lontana dalle beghe di politica interna. Proprio per questo, il rischio che gli uomini di Matteo Salvini ne approfittino per fare un po’ di propaganda a buon mercato è altissimo. Il tema preferito è sempre lo stesso: le spese per la difesa e il possibile invio di militari italia