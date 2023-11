Il Consiglio dei ministri riunito in emergenza per concedere la cittadinanza alla neonata inglese, affetta da una rara malattia genetica, a cui l’Alta Corte britannica vuole interrompere i trattamenti giudicandola incurabile

Il Consiglio dei Ministri si è riunito d’urgenza per conferire la cittadinanza italiana a Indi Gregory, una bambina inglese di otto mesi, affetta da una rara malattia mitocondriale degenerativa che impedisce lo sviluppo dei muscoli. La bambina ha ottenuto la cittadinanza in base a una legge del 1992 «in considerazione dell’eccezionale interesse per la comunità nazionale ad assicurare al minore ulteriori sviluppi terapeutici».

Infatti, l’Alta Corte londinese vuole sospendere i trattamenti alla neonata oggi alle 14 ora locale, ma con la cittadinanza italiana la bambina potrebbe essere ricoverata nel paese, presumibilmente al noto ospedale romano Bambin Gesù. I genitori avevano già chiesto il trasferimento a Roma giovedì scorso, ma la Corte lo aveva negato.

Secondo l’Alta Corte del Regno Unito «non sarebbe nell’interesse della bambina il trasferimento in Italia». Per i medici inglesi la sua «malattia è incurabile e i trattamenti le causano dolore e non c’è nulla che suggerisca che la sua prognosi sarebbe modificata in modo positivo dal trattamento dell’ospedale italiano», ma il padre ha rilasciato una dichiarazione al Daily Mail qualche giorno fa in cui si legge: «Sappiamo che non sarà mai uguale agli altri bambini, perché ha diverse disabilità. Ma ci spezza il cuore pensare che i medici non vogliano darle questa possibilità di vita».

Attualmente la neonata è in cura al Queen’s Medical di Nottingham, ma dall’ospedale romano è stata già data la disponibilità: «Scriviamo per confermare che siamo pronti ad accogliere e curare vostra figlia Indi Gregory, nata il 24 febbraio 2023, all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma».

