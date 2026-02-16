La società guidata dal fedelissimo di Urso

Conti, ricorsi e nomine: il gran valzer di Infratel per il rinnovo del cda

Mila Fiordalisi
16 febbraio 2026 • 07:00

La in-house del Mimit è controllata al 100 per cento da Invitalia. La scadenza del consiglio è a marzo. Le incertezze sulla nuova governance, le scadenze del Pnrr e gli altri guai sul tavolo

Si avvicina alla scadenza il consiglio di amministrazione di Infratel, la in-house del Mimit controllata al 100 per cento da Invitalia, soggetto attuatore della Strategia nazionale per la banda ultralarga. La scadenza “naturale” è legata all’approvazione del bilancio 2025 fissata a marzo. Né a Pietro Piccinetti, l’amministratore delegato, in quota Fratelli d’Italia, considerato molto vicino al ministro Adolfo Urso, e né ad Alfredo Maria Becchetti, il presidente in quota Lega (“salviniano convint

