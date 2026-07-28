Intercettazioni, le barricate di Forza Italia. E Meloni le trasforma in merce di scambio

I meloniani hanno presentato al Senato la modifica sulle intercettazioni a strascico. La regia di La Russa sull’inammissibilità. Il baratto sarebbe con le preferenze nella legge elettorale, con correttivo di genere, su cui serve il via libera dei berlusconiani

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Che qualcosa si sia rotto nell’armonia della maggioranza di centrodestra, ormai è evidente. Fuori dal parlamento si è alzata la tensione sulle aperture sul fondo Safe per gli investimenti in armi invisi alla Lega, dentro l’aula di palazzo Madama la tensione è salita sull’ormai famigerato emendamento sulle intercettazioni a strascico. Oggi arriva la decisione decisiva sull’ammissibilità, ma l’iter più del merito della decisione racconta cosa si sta muovendo dentro il centrodestra. Fortemente volu