la decisione sull’ammissibilità dell’emendamento

Intercettazioni, le barricate di Forza Italia. E Meloni le trasforma in merce di scambio

Giulia Merlo
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28 luglio 2026 • 20:34

I meloniani hanno presentato al Senato la modifica sulle intercettazioni a strascico. La regia di La Russa sull’inammissibilità. Il baratto sarebbe con le preferenze nella legge elettorale, con correttivo di genere, su cui serve il via libera dei berlusconiani

Che qualcosa si sia rotto nell’armonia della maggioranza di centrodestra, ormai è evidente. Fuori dal parlamento si è alzata la tensione sulle aperture sul fondo Safe per gli investimenti in armi invisi alla Lega, dentro l’aula di palazzo Madama la tensione è salita sull’ormai famigerato emendamento sulle intercettazioni a strascico. Oggi arriva la decisione decisiva sull’ammissibilità, ma l’iter più del merito della decisione racconta cosa si sta muovendo dentro il centrodestra. Fortemente volu

Giulia Merlo
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Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.