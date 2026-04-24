Rulli: «Chi taglia la memoria e il cinema fa un danno all’identità di tutti»

Giuli promette di ridare i fondi ai musei degli eccidi ma restano decurtazioni al cinema e agli archivi. «Chi usa immagini di repertorio racconta la storia di tutto il paese»
Una telefonata ha ridato il respiro alle istituzioni della memoria di Marzabotto, Fossoli, al Museo Cervi, Sant’Anna di Stazzema e quella della Risiera di San Sabba. Ieri il ministro Giuli ha chiamato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale ed ha assicurato che i fondi tagliati (che avevano scatenato la protesta del Pd in parlamento, e un’interrogazione di Andrea De Maria), saranno ripristinati. Il ministro ha annunciato la «sterilizzazione» anche dei tagli al Fondo Cinema. Un annun