Rulli: «Chi taglia la memoria e il cinema fa un danno all’identità di tutti»

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Una telefonata ha ridato il respiro alle istituzioni della memoria di Marzabotto, Fossoli, al Museo Cervi, Sant’Anna di Stazzema e quella della Risiera di San Sabba. Ieri il ministro Giuli ha chiamato il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale ed ha assicurato che i fondi tagliati (che avevano scatenato la protesta del Pd in parlamento, e un’interrogazione di Andrea De Maria), saranno ripristinati. Il ministro ha annunciato la «sterilizzazione» anche dei tagli al Fondo Cinema. Un annun