L’intervista

Fratoianni: «A Napoli l’architrave dell’alternativa. Non saremo moderati»

Daniela Preziosi
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10 luglio 2026 • 07:00

Il leader rossoverde: «Conte e la minaccia russa? Noi siamo contro il riarmo, ma la minaccia più concreta è quella delle destre contro l’Europa. Noi incompatibili con Renzi? Di certo serve una svolta coraggiosa»  

Nicola Fratoianni (Avs, ndr), lei è fra quelli che più hanno spinto per una piazza comune di Pd, M5s e Avs. Ma: sul palco di Napoli il campo era stretto, e siete stati contestati. Festa rovinata, è stato un flop? Nient’affatto. È stato quello che doveva essere, l’iniziativa unitaria di forze che da tempo lavorano per costruire l'alternativa alla destra. Il racconto di un fatto politico: il manifesto di una convergenza e l'architrave di un’alternativa. Sarà implementata, ma c’è ed è in campo. Sie

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.