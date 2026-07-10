Fratoianni: «A Napoli l’architrave dell’alternativa. Non saremo moderati»

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Nicola Fratoianni (Avs, ndr), lei è fra quelli che più hanno spinto per una piazza comune di Pd, M5s e Avs. Ma: sul palco di Napoli il campo era stretto, e siete stati contestati. Festa rovinata, è stato un flop? Nient’affatto. È stato quello che doveva essere, l’iniziativa unitaria di forze che da tempo lavorano per costruire l'alternativa alla destra. Il racconto di un fatto politico: il manifesto di una convergenza e l'architrave di un’alternativa. Sarà implementata, ma c’è ed è in campo. Sie