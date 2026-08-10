Necessario un appalto esterno

“Invasione” al Mit, Scatta l’allarme vespe negli uffici

Carmine Gazzanni
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10 agosto 2026 • 06:41

La presenza di un nido di vespe ha  creato problemi agli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Necessario ricorrere a una ditta specializzata

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Emergenza invasione per Matteo Salvini. Ma stavolta i migranti non c’entrano e nemmeno la propaganda: sono le vespe a preoccupare gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il 29 luglio, dopo alcune segnalazioni, il responsabile della sicurezza ha effettuato un sopralluogo nella sede romana di via Caraci, constatando – con tanto di fotografie – la presenza degli insetti in alcuni vani degli ascensori. Una posizione scomoda, proprio accanto a un punto ristoro con distributor

Carmine Gazzanni