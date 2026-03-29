quei giovani che la politica cerca solo quando vuole

Invisibili, precari, attivi. La Gen Z non si arrende: «Siamo già il presente»

Alessia Arcolaci
29 marzo 2026 • 07:00

«Quando andiamo a votare, improvvisamente diventiamo importanti e i partiti fanno a gara a dire “abbiamo portato i giovani alle urne”. La verità è che noi eravamo qui anche prima e quando ci sottraiamo per protesta siamo quelli che non capiscono niente», racconta Giulia, 18 anni, di Perugia

Si organizzano, fanno inchieste, scrivono proposte di legge, aprono spazi di aggregazione. Li hanno definiti Gen Z per dargli una collocazione temporale, per chi nasce tra il 1997 e il 2012, generazione Gaza, generazione Fridays For Future per appiccicargli un contenuto addosso ma nessuno li ha capiti davvero. Adesso gli adulti, le istituzioni, la politica, sembrano vederli solo per l’apporto che hanno dato al referendum sulla giustizia andando a votare in massa. Ma loro c’erano anche prima. «Si

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Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 