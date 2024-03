A Bari scoppia il caso politico tra l’amministrazione guidata da Antonio Decaro e il centrodestra.

«Il ministro Piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a verificare una ipotesi di scioglimento del Comune», ha scritto Decaro su Facebook. La commissione, composta da tre funzionari, ha tre mesi di tempo per depositare le sue conclusioni e poi saranno il Prefetto e il Viminale a decidere.

La vicenda è iniziata qualche settimana, quando a fine febbraio la Direzione distrettuale antimafia di Bari ha concluso le indagini con l’arresto di 130 persone in un’inchiesta che ha coinvolto il clan Palermiti-Parisi e nel quale sarebbe stato svelato un presunto intreccio mafia-politica con scambio di voto alle Comunali del 2019.

Da quel momento diversi esponenti di centrodestra, tra cui Maurizio Gasparri di Forza Italia, avevano paventato la possibilità di commissariare il comune e scioglierlo per mafia.

La difesa di Decaro

«L’atto — come un meccanismo a orologeria — segue la richiesta di un gruppo di parlamentari di centrodestra pugliese, tra i quali due viceministri del governo, e si riferisce all’indagine per voto di scambio in cui sono stati arrestati tra gli altri l’avvocato Giacomo Olivieri e la moglie, consigliera comunale eletta nelle file di centrodestra».

E ancora: «È un atto gravissimo — sostiene ancora il primo cittadino — che mira a sabotare il corso regolare nella vita democratica della città, proprio (guarda caso) alla vigilia delle elezioni. Elezioni che il centrodestra perde da vent’anni consecutivamente. Per le quali stenta a trovare un candidato e che stavolta vuole vincere truccando la partita».

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Bari ha consegnato in Prefettura un fascicolo composto da migliaia di pagine dove viene evidenziato il lavoro svolto dal comune nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata. «È evidente, vista la rapidità con cui è giunta la notizia della nomina della Commissione, che nessuno — aggiunge Decaro — si è curato di leggere quelle carte. Ha avuto dunque più valore la pressione politica del centrodestra barese che fatti, denunce, documenti, testimonianze. Si tratta di una vicenda vergognosa e gravissima, che va contro la città, contro i cittadini perbene, contro il sindaco».

Sul caso è intervenuta anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Quella di Piantedosi e del Viminale è «una scelta che arrivando a tre mesi dalle elezioni sembra molto politica – dice Schlein – facendo seguito all'iniziativa di alcuni parlamentari della destra e di due membri del governo e non avendo nemmeno esaminato la documentazione presentata dall'amministrazione del sindaco Decaro. Non si era mai visto ed è molto grave».

La nota del Viminale

In una nota il ministro dell’Interno ha provato a difendere il suo operato, specificando che si tratta di un procedimento reso necessario dopo le indagini della Dda di Bari che hanno portato poi al commissariamento della Mobilità e Trasporti Bari spa, società partecipata infiltrata dal clan criminale barese. Tuttavia, «L’accesso ispettivo, disposto ai sensi di specifiche previsioni di legge, a Bari come in altri diversi enti locali per analoghe circostanze, non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento del Comune bensì ad un'approfondita verifica dell'attività amministrativa, anche a tutela degli stessi amministratori locali che potranno offrire, in quella sede, ogni utile elemento di valutazione».

