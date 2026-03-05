i ministri alla camera e al senato

Meloni senza linea in fuga dal Parlamento. Crosetto: «I bombardamenti Usa? Illegali»

Giulia Merlo
05 marzo 2026 • 19:43Aggiornato, 05 marzo 2026 • 20:08

La presidente andrà in aula solo l’11 marzo. Ma rilascia interviste alla radio. Sulle basi Nato: «Decideremo insieme in aula». La Difesa dice che non ci sono state richieste dagli Usa. Il campo largo compatto chiede di «non appoggiare la guerra». Il governo tentenna: la risoluzione di maggioranza è generica

Che fine ha fatto Giorgia Meloni? È la domanda in sospeso dopo una giornata tesa tra Montecitorio e palazzo Madama, a una settimana dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. I ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto hanno fatto quel che potevano: il primo ha relazionato sulla situazione internazionale e sulle attività messe in campo dalla Farnesina per riportare a casa gli italiani nel Golfo; il secondo ha dato conto dello stato dei militari italiani nelle basi e

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.