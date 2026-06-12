Ispra meloniana, Pd: «Così minano la terzietà dell’ente»

Dopo l’articolo di Domani il Pd ha chiesto al Mase chiarimenti sul possibile incarico di dg dell’istituto al collaboratore del sottosegretario Barbaro. Il ministero non smentisce e spiega: «Procedura in corso»

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Il sottosegretario all’Ambiente, il meloniano Claudio Barbaro, non ha smentito la possibile nomina del suo capo segreteria come direttore generale di Ispra. Come raccontato da Domani, Ettore de Conciliis de Iorio, braccio destro di Babaro, è il grande favorito per il ruolo dirigenziale nell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. De Conciliis de Iorio è anche uno dei volti più in vista di Fratelli d’Italia ad Avellino. Un uomo di partito, dunque. Dopo l’articolo che ha ri