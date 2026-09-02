IL VENTRE MOLLE DELL’UE

Dal Metropol alle spie corrotte dall’Fsb: così l’ombra di Putin s’aggira per l’Italia

Stefano Vergine
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02 settembre 2026 • 20:46Aggiornato, 03 settembre 2026 • 10:33

I servizi di Mosca sono specializzati al pari della Cia nel condizionamento del voto in Europa. Con i soldi e con la disinformazione. Il ministro degli Esteri che evoca ingerenze sull’Italia mette in allarme Salvini che parla di «ansie anti-russe»: governo spaccato

«Ci saranno inchieste su quello che è successo, accerteremo se è così e per quale motivo è stato concesso questo visto». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato le notizie riportate da alcuni media tedeschi (Ndr, Wdr, Suddeutsche Zeitung, Bild), secondo cui uno dei due presunti autori del tentato attacco all’aeroporto di Lipsia, attribuito dal governo di Berlino a Mosca, sarebbe un cittadino bielorusso entrato nell’area Schengen con un visto turistico rilasciato dall’ambasci

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.