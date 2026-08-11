Italia

L’Italia di Vannacci: «Ora il patriarcato mediterraneo»

Francesco Crippa
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11 agosto 2026 • 20:25

Violenza di genere? No, «violenza passionale». Riscoprire il «patriarcato mediterraneo». Il piano per l’Italia di Vannacci fa paura: una miscela di xenofobia e neofascismo

Vorrebbe guardare al futuro, ma proietta l’Italia indietro di decenni. Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha presentato la propria “base ideologica programmatica”, un lungo testo che teorizza il patriarcato «mediterraneo», mette nero su bianco un Piano per la remigrazione, piccona l’Unione europea e rilancia l’idea di una collaborazione con la Russia sulla base di un destino comune giustificato dalle radici cristiane. Ma al di là del contenuto, il dato politico è che ora il centro

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio