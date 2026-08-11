L’Italia di Vannacci: «Ora il patriarcato mediterraneo»

Violenza di genere? No, «violenza passionale». Riscoprire il «patriarcato mediterraneo». Il piano per l’Italia di Vannacci fa paura: una miscela di xenofobia e neofascismo

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Vorrebbe guardare al futuro, ma proietta l’Italia indietro di decenni. Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci, ha presentato la propria “base ideologica programmatica”, un lungo testo che teorizza il patriarcato «mediterraneo», mette nero su bianco un Piano per la remigrazione, piccona l’Unione europea e rilancia l’idea di una collaborazione con la Russia sulla base di un destino comune giustificato dalle radici cristiane. Ma al di là del contenuto, il dato politico è che ora il centro