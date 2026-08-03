Italia-Spagna, è lite continua. Le prove dell’inutilità dei Cpr

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Le divergenze ideologiche dei governi di Roma e Madrid sono emerse in tutta la loro forza. A diversi giorni dagli eventi di Ceuta lo scontro tra i due esecutivi è ancora durissimo. Lunedì il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha criticato senza mezzi termini la gestione migranti del governo di Meloni: «Ci sono stati Paesi, Stati e governi che non si sono dimostrati all’altezza. Il governo italiano è stato uno di questi», ha detto. In serata è arrivata la risposta del suo omologo Tajani