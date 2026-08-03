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Italia-Spagna, è lite continua. Le prove dell’inutilità dei Cpr

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
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03 agosto 2026 • 20:50Aggiornato, 03 agosto 2026 • 20:54

Madrid accusa l’Italia di gestire male i flussi migratori. Tajani e Piantedosi rispondono. «Meno 60 per cento di arrivi con Meloni». La conferma che i centri in Albania non servivano

Le divergenze ideologiche dei governi di Roma e Madrid sono emerse in tutta la loro forza. A diversi giorni dagli eventi di Ceuta lo scontro tra i due esecutivi è ancora durissimo. Lunedì il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, ha criticato senza mezzi termini la gestione migranti del governo di Meloni: «Ci sono stati Paesi, Stati e governi che non si sono dimostrati all’altezza. Il governo italiano è stato uno di questi», ha detto. In serata è arrivata la risposta del suo omologo Tajani

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu
Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu

- Youssef Hassan Holgado è laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.

- Marika Ikonomu è laureata in Giurisprudenza e ha frequentato la scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali