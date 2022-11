L’audio della dichiarazione del ministro delle Imprese fuori dal ministero. La notizia arriva dopo che le banche non si sono presentate al tavolo e non hanno accettato le proposte di garanzie Sace per permettere alla raffineria di importare da altri paesi

La strada ritenuta meno probabile a 17 giorni dal via all’embargo del petrolio russo è diventata possibile: il governo italiano sta valutando di chiedere una deroga temporanea per permettere alla raffineria di continuare a importare greggio di Mosca dopo il 5 dicembre, data in cui l’Unione europea ha stabilito che sarà illegale. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso all’uscita dal tavolo che si è tenuto al dicastero con i sindacati, i rappresentanti dell’azienda e il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani. All’incontro sono intervenuti anche il ministro della Transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin e i rappresentanti di Sace, la società controllata al ministero dell'Economia e delle finanze.

A questa si è aggiunta un’altra ipotesi che fino a ieri lo stesso Adolfo Urso escludeva: la nazionalizzazione.

Le banche

Le sanzioni dovrebbero colpire Vladimir Putin, ma le banche che potrebbero permettere alla raffineria di continuare a lavorare importando da altri paesi finora si sono rifiutate di concedere il credito necessario. Oggi si è saputo che il no permane anche dopo che lo stato ha deciso di concedere delle garanzie attraverso la controllata Sace. Gli istituti di credito inoltre, nonostante siano stati invitati a partecipare non si sono presentati.

© Riproduzione riservata