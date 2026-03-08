Italia

L’8 marzo del Bel Paese: quella parità che non esiste

Claudia Torrisi
08 marzo 2026 • 07:00

Dallo squilibro immenso sul mercato del lavoro alla cura della famiglia, dalla bocciatura del congedo parentale paritario alla child penalty: dai dati emerge che il divario tra uomini e donne è tutt’altro che sanato. E che, forse, parlare di femminismo non è così «anacronistico», come qualcuno ha detto a Sanremo

«Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna». Quante volte – ben prima dell’affermazione del giornalista alle Bambole di pezza a Sanremo – è stata detta questa frase davanti a figure di politici, imprenditori, uomini di successo e delle loro mogli o compagne, solitamente chiamate solo con il nome di battesimo. Il sottotesto è che un grande uomo è colui che fa cose importanti, mentre una grande donna è colei che sa sostenerlo in queste imprese, restando però dietro le quinte. Senza alcuna

Per continuare a leggere questo articolo

Claudia Torrisi
Claudia Torrisi
Claudia Torrisi

Giornalista freelance, si occupa principalmente di questioni di genere e diritti. Ha scritto su Internazionale, Domani, openDemocracy e altre testate, e ha lavorato alla realizzazione di documentari e podcast.