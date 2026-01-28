La base nordista boccia Salvini: la vecchia Lega incassa di più

Il partito “morto” cresce nella raccolta del due per mille, cala invece la Lega Salvini premier. Il ministro dei Trasporti resta sotto pressione anche per il possibile addio del generale Vannacci
L’ultimo schiaffo Matteo Salvini lo ha preso da destra. Da Roberto Vannacci, l’ex generale, che ha depositato il simbolo di Futuro nazionale, sua possibile nuova creatura politica. Un grattacapo ulteriore per il vicepremier, che in caso di scissione potrebbe perdere un paio di punti percentuali, con la Lega che si ritroverebbe intorno al 5-6 per cento. Molto vicina al 4 per cento, la soglia minima toccata nel 2013, che potrebbe spingere i dirigenti leghisti, i presidenti di regione, in primis il