La corrente è servita: Taruffi e Boccia fanno “mea culpa”

true false

Parmigiana doc e correnti dem. Alla base del menu del pranzo tra Igor Taruffi, il “sottosegretario” di Elly Schlein, e Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, c’erano le specialità di un ristorante romano a pochi passi da palazzo Madama, ma soprattutto i problemi interni al partito. I due hanno organizzato un pranzo, molto riservato, mercoledì scorso. Tavolo in una sala in disparte per stare lontano dagli occhi indiscreti. E fare un punto della situazione. Taruffi ha incontrato Boccia per