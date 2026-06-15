La corsa su Vannacci manda in tilt i Fratelli. E Nordio straparla

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Il fascismo manda in tilt Fratelli d’Italia, che finisce in difficoltà intorno a una parola su cui lo stesso governo Meloni ha giocato sin da subito. Da un lato c’è il generale Roberto Vannacci, che si sente il depositario della «vera destra» e non ha remore a impadronirsi di tutto l’armamentario del folklore ideologico: braccia tese, «Dio, patria e famiglia» e X Mas. Dall’altra c’è la polemica innescata dalla stessa Giorgia Meloni intorno alla manifestazione Più libri più liberi, che ha chiesto