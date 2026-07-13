La Cultura va sull’auto blu. Il segreto al Mic è già un caso

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Diventa un caso l’auto blu secretata dal ministero della Cultura. Come raccontato da Domani, gli uffici del Mic hanno negato ai sindacati la possibilità di conoscere l’esatto impiego del mezzo e ottenere piena trasparenza. In particolare la richiesta era stata fatta per la capa di gabinetto di Alessandro Giuli, Valentina Gemignani. Il diniego è arrivato perché avrebbe violato la privacy degli spostamenti. Nonostante l’auto di servizio sia utilizzabile per scopi istituzionali. «La richiesta di ac