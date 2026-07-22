La destra aiuta la mafia. No all’uso delle chat Delmastro-Caroccia

La Giunta per le autorizzazione respinge la richiesta della procura. FdI, Lega e FI scudano il deputato. Le opposizioni: «Uno scandalo»

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Mancava l’ultimo tassello per il ritorno totale della casta sotto il governo di Giorgia Meloni: la blindatura dei parlamentari rispetto alle inchieste dei magistrati. Vietato indagare sui potenti, amici della premier. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della procura di Roma di acquisire le chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia, in carcere per intes