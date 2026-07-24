La disfida Calabresi-Majorino. Rischio primarie pure a Milano

Il giornalista ha confermato la sua disponibilità. «Imbattibile» per Albertini, freddezza nel Pd. L’ex eurodeputato punta sui sondaggi che lo danno favorito. Anche la destra in alto mare
Per il centrosinistra, al momento, ci sono Mario Calabresi, fresco di “autocandidatura”, Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo o un “papa straniero”. Nel centrodestra il moderato Maurizio Lupi, la leghista più a destra di tutti, Silvia Sardone, o un civico da tirare fuori dal cilindro. Con Roberto Vannacci che annuncia: «Ci saremo». Milano è da sempre la capitale economica dell’Italia, ma da mesi è soprattutto la capitale del caos politico. E qualcuno inizia a sfilarsi dal toto-candidato per le