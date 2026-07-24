La disfida Calabresi-Majorino. Rischio primarie pure a Milano

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Per il centrosinistra, al momento, ci sono Mario Calabresi, fresco di “autocandidatura”, Pierfrancesco Majorino, Anna Scavuzzo o un “papa straniero”. Nel centrodestra il moderato Maurizio Lupi, la leghista più a destra di tutti, Silvia Sardone, o un civico da tirare fuori dal cilindro. Con Roberto Vannacci che annuncia: «Ci saremo». Milano è da sempre la capitale economica dell’Italia, ma da mesi è soprattutto la capitale del caos politico. E qualcuno inizia a sfilarsi dal toto-candidato per le