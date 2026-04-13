La fiera del lavoro: Calderone presente da Lucca a Rimini

La ministra del Lavoro Calderone si affida a una società specializzata per presenziare ai principali eventi fieristici del paese, compreso il Lucca Comics e il meeting di Cl a Rimini

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’è un ministero che alle fiere non vuole mancare mai. E così, per non arrivare impreparato, il dicastero del Lavoro ha messo in conto per il 2026 una spesa da circa 170mila euro. È il valore del contratto per un «servizio specialistico di assistenza» affidato a Studio Ega srl, società abituata ai grandi palcoscenici: da Expo Milano 2015 all’Expo di Dubai, fino a Matera Capitale della cultura. La ministra Marina Elvira Calderone punta sul sicuro per affiancare il suo ufficio stampa. Nel calend