Tutti i ministri del governo uscente si sono riuniti per quella che è stata l’ultima riunione del consiglio dei ministri e hanno deciso di farsi un selfie di gruppo. A tenere lo smart phone il ministro per i rapporti co il parlamento Federico D’Incà. Il premier Giuseppe Conte in mezzo, un po’ spostato indietro: l’immagine dell’alleanza che vuole durare