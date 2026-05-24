La grande disillusione: si allarga la frattura tra politica e cittadini

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La faglia relazionale di fiducia e affidamento tra il sistema politico e partitico nazionale e l’opinione pubblica si sta allargando sempre di più. È in crescita del 4 per cento (dal 61 al 65 per cento) la percentuale degli italiani che è insoddisfatto del funzionamento della democrazia nel nostro paese. Una quota che sale al 75 per cento nel ceto popolare e al 70 nel centro Italia, nel Sud e nelle Isole. Al fondo troviamo il giudizio deludente verso i partiti, con il 73 per cento degli italiani