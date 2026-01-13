L’equilibrio delle «ulteriori riflessioni», l’essenza del presidente di Sorrentino

true false

«Ti piacerebbe sognare?», chiede l’amica di infanzia al presidente che non sogna mai. «Molto». Il sogno del presidente è il sogno della Repubblica, nel film di Paolo Sorrentino La Grazia, il più intimo e il più politico, che porta per la prima volta al cinema «la figura più enigmatica dell’impianto costituzionale», come l’ha definita Enzo Cheli. Il presidente della Repubblica è un enigma, che rischia di sciogliersi in dramma. I suoi poteri sono nulli o infiniti. Il nulla dei poteri ritagliato pe