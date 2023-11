Dopo l’iniziativa di 4mila ricercatori e insegnanti universitari che chiedono l’interruzione di qualsiasi collaborazione con le università israeliane, si levano anche le voci contrarie, anche per non isolare quel pezzo di società civile israeliana tipicamente in contrasto con la politica di Netanyahu

La guerra tra Israele e Hamas divide le università. La scorsa settimana circa quattromila tra docenti e ricercatori di tutti gli atenei del paese hanno sottoscritto una «richiesta di un’urgente azione per un cessate il fuoco immediato», rivolgendosi al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, perché «si mobiliti per richiedere e sostenere un immediato cessate il fuoco e la protezione delle Nazioni Unite per l’intera popolazione palestinese».

La «richiesta urgente» però è indirizzata anche alla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e alla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), a cui i docenti chiedono «di ribadire l’impegno per la libertà di parola e di favorire momenti di dibattito e discussione all’interno degli atenei», ma anche «di pronunciarsi con chiarezza sulla necessità da parte dei singoli atenei italiani di procedere con l’interruzione immediata delle collaborazioni con istituzioni universitarie e di ricerca israeliane».

Si tratta di un evidente cortocircuito, perché lo scambio di opinioni può avvenire solamente in uno spazio aperto e libero da pregiudizi. Non solo, è anche una sconfessione della posizione espressa dalla Crui il 20 ottobre, poco dopo l’inizio delle ostilità, che in un comunicato aveva espresso «vicinanza a tutti gli studenti provenienti dalle zone di guerra», senza distinguere tra Israele e Palestina e «ribadito che gli atenei sono luogo di incontro e di dialogo, nonché di sviluppo di pensiero critico e razionale per la costruzione di una pace».

Il boicottaggio nei confronti dello stato Ebraico non è una novità. In Italia, ad esempio, alcune organizzazioni lo praticano dal 2005, dopo che un gruppo di attivisti palestinesi ha deciso di utilizzare gli strumenti di lotta delle campagne degli anni Novanta contro l’apartheid in Sudafrica. E il boicottaggio non è solo di tipo economico, ma riguarda tutti i settori del sistema da attaccare, tra cui anche quello accademico. I 4mila docenti sono però una minoranza in una comunità accademica che conta circa 100mila professori tra assunti, precari, collaboratori e assegnisti di ricerca. In molti tra i docenti si sono esposti disconoscendo la richiesta dei loro colleghi.

Come la Professoressa Antonia Baraggia, docente di Diritto pubblico comparato presso l’Università statale di Milano che ha detto a Domani di essere «arrabbiata» perché la richiesta dei 4mila «va contro la libertà accademica».

La professoressa – che parla a titolo personale – ribadisce che l’università «è un luogo plurale» perciò è giusto che vi si confrontino «opinioni diverse su temi divisivi». Baraggia – referente degli accordi internazionali per la statale – spiega che «la libertà accademica non può che essere arricchita dagli scambi multiculturali». Non solo, racconta anche che nella sua esperienza di collaborazione con la comunità di studiosi israeliani è entrata in contatto con un ambiente «plurale e non indottrinato», in cui proprio gli atenei sono tra i più fervidi «oppositori» della politica di Netanyahu e «sanzionarli sarebbe solo dannoso», mentre proprio questo dovrebbe spingere ad «aumentare il dialogo con loro». La chiusura contro l’accademia israeliana, oltre a impedire lo sviluppo di un pensiero critico, rappresenta l’opposto della «neutralità istituzionale» che un’università dovrebbe avere perché sia davvero libera, valore che invece è ben presente nel comunicato della Crui, che la Professoressa Baraggia infatti sottoscrive.

