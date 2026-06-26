Italia

La legge elettorale va in aula. Ma è gelo tra meloniani e Lega

Daniela Preziosi
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26 giugno 2026 • 20:32

Casellati finge un’armonia che non c’è. Fonti del Carroccio: «È la legge Meloni, se la difenda». Le opposizioni attaccano alzo zero: «Legge inemendabile, tocca le prerogative del Colle»

La legge elettorale arriva in aula a Montecitorio e già lascia i primi feriti sul campo. Negli scranni della destra è il deserto dei tartari. Gianni Cuperlo si rivolge al relatore di maggioranza Alessandro Urzì (FdI), e lo canzona: «T’hanno rimasto solo». Riccardo Magi, di +Europa, relatore di minoranza, attacca alzo zero: la legge è «un colpo di stato mite», va «oltre allo scempio, oltre la Legge Truffa» (del 1953, ndr), si ispira alla «legge Acerbo del 1923, perché trasforma una minoranza del

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.