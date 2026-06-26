La legge elettorale va in aula. Ma è gelo tra meloniani e Lega

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La legge elettorale arriva in aula a Montecitorio e già lascia i primi feriti sul campo. Negli scranni della destra è il deserto dei tartari. Gianni Cuperlo si rivolge al relatore di maggioranza Alessandro Urzì (FdI), e lo canzona: «T’hanno rimasto solo». Riccardo Magi, di +Europa, relatore di minoranza, attacca alzo zero: la legge è «un colpo di stato mite», va «oltre allo scempio, oltre la Legge Truffa» (del 1953, ndr), si ispira alla «legge Acerbo del 1923, perché trasforma una minoranza del