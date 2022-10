Caro Manfred Weber, caro presidente del Partito popolare europeo,

il 25 settembre Fratelli d'Italia, partito di estrema destra, ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni politiche in Italia. La candidata principale e leader del partito, Giorgia Meloni, rappresenta posizioni populiste di destra che non sono compatibili con i valori fondamentali europei, che invocano apertamente la discriminazione delle persone e che negano i crimini più atroci della storia europea.

Vediamo questo sviluppo con grande preoccupazione, soprattutto perché Meloni potrebbe presto guidare un governo di destra in Italia.

Abbiamo dovuto constatare con incredulità che anche lei ha sostenuto l'alleanza di destra tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega con il suo impegno per Forza Italia nella campagna elettorale italiana.

Il fatto che un membro del Partito popolare europeo (PPE), Forza Italia, si sia unito a questa alleanza è pericoloso. Siamo convinti che questa alleanza non potrà contenere l'influenza di Giorgia Meloni.

I valori fondamentali europei non devono essere sacrificati per comprare la partecipazione del governo. Il voto di una famiglia di partiti pro-europei non deve portare al potere un governo di estrema destra. Il firewall democratico a destra, il cordone sanitario, non deve cadere.

Non dobbiamo permettere che l'Italia diventi un precedente per l'Europa e che altri partiti di estrema destra scendano a patti con le forze conservatrici nella loro ricerca del potere. Chi si allea con l'estrema destra non la doma. Coloro che stringono patti con l'estrema destra li aiutano a conquistare il potere. Il Fidesz di Viktor Orban in Ungheria ne è l'esempio più doloroso.

Le chiediamo quindi di impegnare anche i membri del Ppe in Italia, ovvero Forza Italia e Silvio Berlusconi, in questo consenso pro-democratico e pro-europeo. In molti stati dell'Ue ha dimostrato la sua validità nel tenere fuori dai governi le posizioni e i partiti estremisti di destra. In Germania, ad esempio, non è ancora successo che un partito democratico abbia aiutato l'Afd di estrema destra ad entrare nel governo.

Nonostante il sostegno del Ppe a Fratelli d'Italia, non è troppo tardi per evitare che Giorgia Meloni diventi capo del governo di estrema destra in Italia.

Le chiediamo pertanto, in qualità di presidente del Partito popolare europeo, di comunicare ai suoi membri in Italia che il Ppe non deve partecipare a un governo di estrema destra in Italia. Se Forza Italia dovesse comunque accettare di formare un governo e co-eleggere Giorgia Meloni come presidente del consiglio, non dovrebbe avere alcun futuro nella famiglia di partiti pro-europei del Partito popolare

europeo.

I conservatori europei dovrebbero essere un elemento essenziale della barriera contro i nemici della destra della democrazia. Non dobbiamo permettere che si sgretoli e contiamo sul vostro sostegno.

Cordiali saluti,

gli eurodeputati Daniel Freund (verdi), Katarina Barley (S&D), Moritz Körner (Renew)

© Riproduzione riservata