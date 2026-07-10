la legge elettorale in aula il 14 luglio

La maggioranza continua a litigare sulle preferenze. E si aggrappa ai fuorisede

Giulia Merlo
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10 luglio 2026 • 20:41

Un emendamento di FdI prevede il voto per studenti e lavoratori lontani da casa. Il muro leghista su nuove modifiche al testo smorza l’ottimismo dei meloniani

Se non si riescono a risolvere le cose difficili – vedi la questione preferenze – meglio dedicarsi a quelle popolari, anche a costo di scippare il tema alle opposizioni. É il caso del voto ai fuorisede, storica battaglia del centrosinistra in questa legislatura, su cui è stato presentato un emendamento di maggioranza alla legge elettorale firmato da tutti i gruppi e dunque con ampie possibilità di venire approvato anche all’unanimità se le opposizioni convergeranno. L'emendamento prevede che gli

Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.