La maggioranza continua a litigare sulle preferenze. E si aggrappa ai fuorisede

Un emendamento di FdI prevede il voto per studenti e lavoratori lontani da casa. Il muro leghista su nuove modifiche al testo smorza l’ottimismo dei meloniani

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Se non si riescono a risolvere le cose difficili – vedi la questione preferenze – meglio dedicarsi a quelle popolari, anche a costo di scippare il tema alle opposizioni. É il caso del voto ai fuorisede, storica battaglia del centrosinistra in questa legislatura, su cui è stato presentato un emendamento di maggioranza alla legge elettorale firmato da tutti i gruppi e dunque con ampie possibilità di venire approvato anche all’unanimità se le opposizioni convergeranno. L'emendamento prevede che gli