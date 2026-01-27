Italia

La memoria dimenticata delle persone Lgbtq+ sterminate dal nazifascismo

Simone Alliva
27 gennaio 2026 • 13:25

Dalla ferocia dei campi al silenzio istituzionale: la persecuzione degli omosessuali sotto il nazifascismo, rimossa per decenni dalla memoria pubblica. Mentre il ministro Valditara continua a ometterla nelle sue circolari, insieme alle leggi razziali e al nazi-fascismo, il presidente Sergio Mattarella resta l’unico a ricordare le vittime gay: «Senza nemmeno il diritto al nome e al ricordo»

Erano inseparabili Claire e Cilly: «La più anziana cercò sempre di riprendere i lavori pesanti della più debole Cilly», racconta Anja Lundholm, resistente danese, arrestata dai nazisti e deportata nel campo di concentramento di Ravensbruck. Un giorno Cilly non ce la fa più, cade al suolo e viene azzannata da due cani. Muore. «Però il suo volto, dopo che Claire le chiuse gli occhi, era sorridente e in pace». Dopo quella notte Claire non parlò più ed una settimana dopo morì suicida correndo contro

