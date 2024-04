Antonio Tajani ha annunciato la sua candidatura alle Europee dell’8-9 giugno. Davanti alla platea del consiglio nazionale di Forza Italia, ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane: il segretario del partito sarà capolista in tutte le circoscrizioni, tranne quella Isole, dove invece ci sarà Caterina Chinnici come capolista dei forzisti. Nella giornata di ieri, il leader di FI ha informato gli alleati, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dell’annuncio che avrebbe fatto.

L’obiettivo fissato è quello del 10 per cento alle Europee per proseguire nel percorso di crescita, superando la Lega come seconda forza della coalizione di governo. Dal palco, comunque, Tajani ha cercato di rasserenare gli animi: «Non sto facendo nessuna competizione con gli alleati».

E così ha motivato la sua decisione: «Voglio che le nostre liste siano caratterizzate dall'impegno del segretario. C'è una ragione politica e valoriale in questa scelta. Ritengo che sia giusto farlo per gli elettori e per tutta la nostra classe dirigente». Perciò, ha aggiunto Tajani «Non sarei un buon segretario di partito se non avessi il coraggio di mettermi alla guida. Ho voluto dare dimostrazione a tutti i nostri candidati e dirigenti che sono pronto a battermi come un candidato come gli altri. Le liste non saranno composte da amici degli amici, non ci saranno né protetti, né protettori, né ciucci».

Il messaggio di Lupi

La mossa di Tajani era ampiamente concordata anche con Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che per le Europee hanno scelto di correre nella stessa lista. «Portiamo avanti, insieme, un progetto politico serio e credibile. Abbiamo tante sfide davanti, vogliamo un'Europa popolare, moderata, seria, responsabile, concreta, meno burocratica e più vicina ai cittadini», ha detto Lupi in collegamento con il consiglio nazionale di Forza Italia. «La sfida è tornare, Noi Moderati e Forza Italia insieme, ad un risultato a doppia cifra e far tornare al voto le tante persone che una politica urlata ha allontanato dalle urne», ha aggiunto l’ex ministro confermando l’obiettivo minimo.

