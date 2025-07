Più che l’Italia di mezzo, oggi la regione sembra incarnare un’“Italia media” che ha perso slancio, visione e capacità propulsiva. Prima delle elezioni in autunno, la sinistra deve pensare a come rilanciarsi in questi luoghi per far sì che ritrovino la loro vocazione baricentrica

Il prossimo autunno la Toscana tornerà al voto. Il presidente della regione, Eugenio Giani, esponente del Partito democratico, ha annunciato qualche giorno fa che le date più probabili saranno il 12 o il 19 ottobre.

Si tratta di una delle storiche “regioni rosse” dell’Italia centrale, dove il Pci e successivamente le coalizioni che ne hanno raccolto l’eredità non hanno mai perso un’elezione regionale.

Oggi, con la coalizione di centrodestra alla guida di soli 57 comuni toscani su 273, la riconferma del presidente uscente – qualora venisse confermata la sua ricandidatura – sembrerebbe a prima vista scontata. Ma lo scenario, a uno sguardo più attento, si rivela meno lineare.

Per comprenderlo, è utile sfogliare l’ultimo numero dei Quaderni del Circolo Rosselli (QCR 1/2025), curato da Valdo Spini, che raccoglie contributi sull’economia, la società e la politica regionale.

Dolce vita

Nei primi anni Duemila, la Toscana appariva come una sorta di isola felice: un concentrato di bellezza, storia e qualità della vita che affascinava numerosi visitatori.

Non a caso Frances Mayes – professoressa americana e autrice dei bestseller internazionali Under the Tuscan Sun (1996) e Bella Tuscany (1999) – aveva scelto di raccontare proprio da qui, dalla sua casa ristrutturata a Cortona, la “dolce vita italiana”.

Quell’immagine da cartolina non era del tutto illusoria: la regione occupava infatti posizioni di vertice nei principali indicatori economici e sociali. Nel 2007, alla vigilia della “grande recessione”, figurava tra le trenta regioni più ricche d’Europa in termini di Pil pro capite. Inoltre, l’Irpet la collocava al secondo posto in Italia per benessere socio-economico, tenendo conto non solo del reddito, ma anche della qualità ambientale, dei livelli di sicurezza, della presenza di servizi culturali e dell’intensità del disagio sociale.

Anche le classifiche annuali del Sole 24 Ore confermavano questa seducente rappresentazione: Firenze risultava la città dove più italiani dichiaravano di voler vivere e, nel 2009, sei delle dieci province toscane figuravano tra le prime venti nella graduatoria del «benessere” stilata dal quotidiano sulla base dei parametri raccomandati dalla Commissione Sarkozy per misurare il “progresso sociale».

La Toscana rappresentava un modello di modernizzazione bilanciata, fondato su due pilastri: da un lato un dinamismo economico trainato dai distretti di piccola e media impresa, dall’altro una solida capacità regolativa e redistributiva del settore pubblico. Il risultato era una regione ricca e inclusiva, con un buon sistema di welfare e un ambiente curato. Un esempio compiuto di quell’“Italia di mezzo” che, insieme a Emilia-Romagna, Umbria e Marche, non era soltanto una cerniera geografica tra nord e sud, ma anche il baricentro di un possibile modello di sviluppo equo e sostenibile.

Economia e società

Oggi, però, quella “Toscana del buon vivere” appare in difficoltà. Più che l’Italia di mezzo, sembra incarnare un’“Italia media” che ha perso slancio, visione e capacità propulsiva.

Come evidenziano i saggi raccolti nei QCR, negli ultimi anni si è registrato un evidente rallentamento legato alla specializzazione produttiva e alla frammentazione del tessuto imprenditoriale. La crisi ha colpito in particolare il settore della moda – il primo per addetti nella regione – che coinvolge oltre 100mila lavoratori, più di un terzo della manifattura regionale, nelle filiere di abbigliamento, calzature e accessori. A ciò si aggiunge la debolezza del terziario avanzato. Il risultato è una competitività indebolita proprio nei settori strategici per affrontare le trasformazioni del presente.

I dati confermano la stagnazione. Il Pil pro capite resta leggermente sopra la media italiana (+4 per cento), ma inferiore dell’11 per cento rispetto al centro-nord. Cinque province toscane risultano sotto il dato nazionale. E se si guarda alla dinamica di lungo periodo, il quadro si fa ancora più scuro: negli ultimi trent’anni, il Pil reale è cresciuto del 18 per cento, in linea con quello dell’Italia, che però nello stesso periodo ha perso 30 punti rispetto alla media dell’Unione europea.

Oggi, di conseguenza, la Toscana è scivolata oltre l’ottantesimo posto nella graduatoria delle regioni europee più ricche.

La vertenza dell’ex Gkn di Campi Bisenzio è diventata il simbolo della crisi industriale e della difficoltà di riconversione. Sul fronte opposto, Firenze è investita dall’overtourism e dalla Airbnb economy. Il turismo mordi-e-fuggi soffoca la vita delle città d’arte, altera gli equilibri urbani, crea tensioni con i residenti e impoverisce il tessuto commerciale e artigianale.

La qualità della vita mostra segni di cedimento. Nessuna provincia toscana figura oggi tra le prime dieci nella classifica del Sole 24 Ore. Siena è 15ª, Firenze addirittura 36ª. Il consumo di suolo preoccupa e i disequilibri territoriali si fanno più marcati: accanto a una fascia centrale (Firenze, Valdarno, parte del litorale) dinamica e con buoni servizi, ci sono aree più periferiche e marginalizzate. Le alluvioni che nel 2023 hanno colpito la Piana fiorentina e il Mugello hanno rivelato la fragilità di un territorio che si pensava resiliente.

La politica

Anche la tenuta politica della “Toscana rossa” si è indebolita. La subcultura politica che per decenni ha garantito il consenso alla sinistra si è progressivamente sfarinata. Dopo la Grande Recessione, le forze progressiste hanno subito un netto arretramento, senza che il centrodestra riuscisse però a sfondare. Come osserva Antonio Floridia nei QCR, il consenso del centrodestra è rimasto stabile ma limitato, tra il 35 e il 40 per cento. Il rischio, oggi, è la disaffezione.

Calano partecipazione e mobilitazione elettorale e aumentano le divisioni. Nelle elezioni politiche del 2022, il centrodestra ha vinto nei collegi uninominali con il 38,6 per cento contro il 34,6 per cento della coalizione di centrosinistra, poiché il M5s (11,1 per cento) e il Terzo Polo (9,4 per cento) si sono presentati da soli. Una coalizione unita avrebbe vinto. Ma le divisioni restano.

Un sondaggio condotto nel novembre 2023 tra gli iscritti alla Cgil Toscana mostra che solo il 29 per cento voterebbe Giani in caso di alleanza con Italia Viva e Azione, contro il 47 per cento favorevole a un asse Pd, M5s e Verdi-Sinistra.

Rilanciarsi

Ciò detto, la Toscana conserva buoni margini per un rilancio. La qualità della struttura produttiva, gli asset ambientali e paesaggistici, la vivacità culturale e i dati dell’Istat sul Benessere equo e sostenibile (in particolare quelli su istruzione, salute e conciliazione tra vita e lavoro) parlano di una regione che dispone di risorse importanti.

È come se il terreno fertile del passato custodisse ancora un enorme potenziale, in attesa di un nuovo progetto, tanto a livello regionale quanto nazionale. Perché, di fronte alle sfide formidabili della doppia transizione (ecologica e digitale), nessuna regione può pensare di farcela da sola.

L’obiettivo, allora, deve essere quello di riscoprire una via alta allo sviluppo. Rilanciare un modello che unisca dinamismo economico, innovazione, sostenibilità e coesione sociale.

La Toscana, da sempre terra di equilibrio e passione civile, potrebbe tornare a essere laboratorio di futuro. Ma per farlo deve uscire dalla “medietà” e, insieme alle altre regioni dell’Italia di mezzo, ritrovare la sua vocazione baricentrica: quella che le consentiva di rappresentare non solo un punto medio tra nord e sud, ma un punto alto nel dibattito nazionale.

