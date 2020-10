Il portavoce del premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, di solito è molto solerte nelle smentite ufficiali di qualsiasi voce non direttamente divulgata da lui. Invece, ieri è rimasto in silenzio di fronte a un’ipotesi che avrebbe del clamoroso: il premier avrebbe chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di farsi rieleggere per un altro anno, dopo la fine del suo mandato nel 2022, il tempo di permettere alla caotica politica attuale di rimettere a posto il tabellone di gioco e di tornare alle urne nel 2023 con il taglio dei parlamentari in vigore. A renderla nota è il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari.

Lui e Conte avrebbero avuto una lunga conversazione telefonica e – tra un dibattito sulla fugacità della vita, perché anche il Sole in fondo è una stella che muore, e le virtù di papa Francesco - Scalfari racconta di un premier «che vorrebbe che Mattarella prolungasse di almeno un anno la sua funzione, ma Mattarella a chi gli domanda di fare come il suo predecessore risponde negativamente». Che il Colle non apprezzi lo scenario e anzi ogni allusione all’ipotesi provochi irritazione, tuttavia, è cosa nota: Conte aveva adombrato l’ipotesi, pur in termini meno espliciti, già in settembre e dal Quirinale era filtrato evidente fastidio. Mattarella, del resto, non ha mai apprezzato strumentalizzazioni del suo ruolo di garanzia istituzionale e non ha lasciato margini di convincimento a prendere considerazione l’ipotesi di un nuovo mandato, per ragioni di coscienza ancor prima che di opportunità costituzionale.

Un anno in più

Eppure Conte sembra credere nelle sue capacità di persuasione e lo scenario a cui sta lavorando prevede che Mattarella segua le orme del suo predecessore, Giorgio Napolitano. Dopo il suo settennato, infatti, risolse l’impasse politica del 2013 provocata dall’esito incerto delle elezioni politiche accettando di venire rieletto presidente: assunse di nuovo il mandato ma pronunciò un durissimo discorso alle camere, richiamandole alla responsabilità.

Poi, allo stesso Scalfari concesse una lunga intervista in cui disse di essere stato «quasi costretto ad accettare la candidatura a una rielezione» e spiegò che «abbiamo vissuto un momento terribile. Ho detto di sì per senso delle istituzioni».

Il giorno dopo la sua rielezione, risolse lo stallo politico dando mandato di costituire il governo ad Enrico Letta. Le sue dimissioni questa volta irrevocabili arrivarono il 15 gennaio 2015, non prima di aver gestito la crisi del passaggio di consegne del governo da Letta a Matteo Renzi.

Quella che sembrava un’irritualità figlia dei tumulti politici, oggi è una soluzione che alletterebbe Conte. Napolitano accettò di proseguire il suo mandato perché il paese non avrebbe potuto permettersi un presidente inesperto e appena insediato a gestire la crisi politica. Mattarella potrebbe essere persuaso a fare lo stesso, accettando di traghettare il paese oltre i flutti del maggior cambiamento politico della storia repubblicana: il taglio dei parlamentari.

Il nodo politico è questo: il mandato di Mattarella scadrà nel 2022 e quindi, se la legislatura reggerà, il nuovo presidente della Repubblica verrà eletto dal parlamento tutt’ora in carica e a ranghi completi. Sempre ragionando sulla scadenza naturale della legislatura, il nuovo parlamento light verrà eletto nel 2013 e sarà composto da 200 senatori e 400 deputati.

Legislativamente, nulla da eccepire. Politicamente, invece, si produrrebbe uno scarto di legittimazione: il capo dello Stato in carica per i successivi 6 anni sarebbe eletto da un’assemblea dai connotati completamente diversi rispetto a quella prodotta dal voto politico.

Di qui la suggestione di Conte: chiedere a Mattarella di prestarsi ad una ricandidatura, in modo da allineare la nuova elezione del Colle con la nuova legislatura a parlamento ridimensionato. Per farlo, il premier potrebbe usare una motivazione a cui il presidente è molto sensibile: la responsabilità istituzionale. Eppure, chi trarrebbe maggiore giovamento politico immediato sarebbe il premier.

Il punto debole

Se Conte ispirasse una mossa di questo tipo, si modificherebbero gli equilibri dentro le forze di maggioranza. Buona parte della narrazione politica degli ultimi mesi sulla tenuta del governo ha riguardato proprio l’elezione del presidente della Repubblica: il governo Pd-Cinque stelle doveva reggere, perché una crisi e nuove elezioni avrebbero significato di lasciare la scelta del Quirinale in mano ai sovranisti di Matteo Salvini, che secondo i sondaggi galoppavano verso il 50 per cento dei consensi nel paese.

Ora, invece, Conte potrebbe decidere di scommettere su un nuovo scenario, mettendo sul piatto del futuro esecutivo anche la responsabilità del primo presidente della Repubblica eletto a ranghi ridotti. Con risvolti personali per lo stesso premier.

I rapporti di forza politica stanno cambiando: la Lega ha subito un duro stop alle elezioni regionali; il Movimento 5 Stelle è sempre più in crisi di consensi e rischia di implodere dall’interno se non trova presto una guida politica. Così quando finirà la legislatura nel 2023 il panorama politico rischia di essere sostanzialmente diverso dalle previsioni attuali.

E l’incognita maggiore è proprio Conte: ormai non è più una meteora politica, il suo gradimento personale è altissimo e i sondaggi danno un suo ipotetico movimento intorno al 10 per cento. Se la politica è davvero l’arte di immaginare il futuro, Conte potrebbe provare a cambiare di nuovo pelle: da premier per tutte le stagioni a leader di un partito personale, che diventerebbe sia l’ago della bilancia del futuro esecutivo che il miglio profilo per la presidenza della Repubblica per il futuro settennato.

Il disegno ha una sua coerenza, ma anche un punto debole. L’accordo per la rielezione di Mattarella non è una partita a due ma dovrà necessariamente passare per i partiti della sua maggioranza, i cui parlamentari voteranno il nuovo inquilino del Colle.

E l’opera di persuasione sarà difficile soprattutto sul fronte dei Cinque stelle. Il Movimento arranca vistosamente, i sondaggi lo danno fermo al 16 per cento e, con questi dati e il taglio dei parlamentari da loro promosso, su 339 eletti ne torneranno in parlamento forse una centinaio. Dunque i grillini si guarderanno bene dallo spianare la strada alle velleità individuali di Conte, che su di loro ha costruito la sua fortuna e ora vuole capitalizzarla fuori dal Movimento.