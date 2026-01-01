lo scontro di valori

Meloni elogia il Colle, ma la Repubblica di Giorgia non è quella di Mattarella

Daniela Preziosi
01 gennaio 2026 • 20:27Aggiornato, 01 gennaio 2026 • 20:29

Nel discorso di fine anno il capo dello Stato vola alto, la leader gli rende omaggio. Ma il suo concetto di orgoglio nazionale è agli antipodi dei comizi della premier ad Atreju

Che il presidente della Repubblica abbia volato alto, nel suo undicesimo discorso da capo dello Stato, lo dimostrano gli elogi bipartisan piovuti sul Quirinale, un minuto dopo la chiusura del segnale a reti unificate, come fuochi artificiali, e nella giornata di ieri. Tra i tanti messaggi, il più significativo è necessariamente quello della presidente del Consiglio, che ha detto di aver apprezzato il racconto della storia d’Italia come «storia di successo nel mondo» (sono le parole di Sergio Mat

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.