Alla vigilia della giornata della Liberazione, lo scorso 22 aprile, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, ha presentato una proposta di legge per l’Istituzione della Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale.

La data scelta è quella del 20 settembre, in quanto proprio in quella data, nel 1943, la Germania nazista modificò lo status dei militari italiani, da prigionieri di guerra a internati militari (Italienischer Militärinternierter) tutto per non riconoscere loro tutte le tutele previste della Convenzioni di Ginevra del 1929: non avevano diritto al sostegno della Croce Rossa Internazionale con l’invio di pacchi vestiario, medicine o alimenti, inoltre potevano così essere utilizzati nell’industria degli armamenti.

Il 4 luglio tale proposta è stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari e ha avuto il sì unanime in commissione Difesa.

Una scelta antifascista

Ricordiamo brevemente che dopo l’armistizio dell’8 settembre, oltre 1.000.000 di soldati italiani, in Italia e all’estero, furono catturati dagli ex alleati tedeschi, di questi circa 700.mila furono portati nei campi di prigionia in Germania e nei vari territori occupati, spesso per essere utilizzati come manodopera coatta.

Circa 100mila furono gli “optanti”, ovvero soldati che decisero di giurare fedeltà a Hitler e combattere la Germania e la Repubblica di Salò, al contrario 600mila soldati dissero di no alle lusinghe nazifasciste. Di questi ultimi circa 50mila furono uccisi o morirono per le condizioni disumane in cui furono costretti a vivere o lavorare.

Una scelta volontaria contro il nazismo e contro il fascismo, dando origine a una Resistenza condotta nei Lager nazisti per venti lunghi mesi, consapevoli di andare incontro a sofferenze di ogni tipo, a violenze e anche alla morte.

Una scelta di una generazione nata e educata sotto il fascismo, obbligata a combattere sui vari fronti di guerra non solo contro le armate nemiche, ma partecipando alla deportazione di donne, uomini, giovani e anziani, spesso obbligati a prendere parte a eccidi di popolazioni inermi in territori dove il nostro regio esercito accanto alle milizie fasciste erano invasori alla conquista di luoghi per la costruzione di un nuovo Impero.

Sicuramente l’esperienza alla quale furono costretti li portò a far nascere in loro una nuova coscienza, determinante a non farli rimanere indifferenti nel momento di dover decidere da che parte stare.

E quando è arrivata la possibilità di decidere, scelsero consapevolmente di rinunciare alla propria libertà per liberare il proprio paese e l’Europa dal giogo dei regimi nazista e fascista.

Ci fu sicuramente chi disse no per astio contro i tedeschi, chi per mantenere al giuramento fatto al regio esercito, ma per molti giovani soldati fu una scelta etica, morale, ideale e come scrisse lo storico tedesco Gerhard Schreiber, fu anche politica. Sicuramente una scelta antifascista.

Divennero schiavi di Hitler in un processo di distruzione completa della personalità umana così come bene si ritrova in ciò che Alessandro Natta ebbe a scrivere nel suo saggio storico con la pubblicazione del libro L’altra resistenza: «Una sorte diversa da quella dei prigionieri nei campi di sterminio, anche se occorre dire che non vi fu differenza nella sostanza, ma solo nel grado di intensità della persecuzione».

Purtroppo per decenni questi soldati, non solo vissero l’oblio della loro esperienza, ma anzi furono trattati con sospetto non vedendosi mai riconosciuto pubblicamente il coraggio della loro scelta; solo negli ultimi decenni lo stato, la ricerca storica, la politica e l’opinione pubblica gli sta riconoscendo il giusto tributo.

I rischi della legge

Sottolineato il grande valore storico e politico dell’esperienza degli IMI era necessaria questa proposta di legge? Valorizza o danneggia queste biografie e quella storia? Da quello che leggiamo dal comunicato stampa dell’associazione ANEI (Associazione Nazionale ex Internati nei Lager nazisti) pare proprio di no, anzi, sono numerosi i passaggi critici esposti nel documento.

Il primo è proprio la mancanza di consultazione preventiva: l’associazione lamenta una totale assenza di comunicazione, il deputato Mulè avrebbe scritto questa proposta di legge senza aver consultato nessuno di un’associazione che tutela la Memoria degli IMI dal 1945. Ma le derive più importanti le troviamo all’inizio della riflessione dell’ANEI, che in maniera molto chiara e netta sottolinea due aspetti fondamentali, il primo che l’esperienza dell’IMI è già compresa e ricordata nella legge che ha istituto il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, dove leggiamo questo passaggio all’art. 1 «gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte», un concetto rafforzato all’art. 2 che recita «sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».

Quindi la nuova legge sarebbe una ripetizione, ma sempre l’associazione riporta un ulteriore pericolo derivante da questa legge; infatti, secondo l’associazione così facendo la resistenza degli IMI verrebbe sottratta dalla sua data più importante e rappresentativa, la Festa della Liberazione, il 25 aprile: Istituire una giornata solo per gli Internati militari corre il rischio di isolarli ancora una volta.

Non considerare tutto questo denota una scarsa attenzione della politica sia alla conoscenza della storia degli IMI, ma soprattutto non comprendere la loro scelta antifascista. Ed è ciò che più occorre far conoscere alle giovani generazioni e che i diritti di cui oggi godono sono sanciti nella Carta costituzionale repubblicana e antifascista nata da una plurima Resistenza che sconfisse il nazismo e il fascismo.

Ed è fondamentale avere anche unità di ricordo e memoria, non frammentandola in una miriade di giornate per cui si rischia di perdere senso e prospettiva storica, nonché creare una sorta di classifica delle giornate dedicate a queste esperienze.

Non riscrivere la storia

Quella del deputato Giorgio Mulè, e di quanti hanno condiviso, non è altro che una proposta velleitaria, forse per accaparrarsi simpatie di chi crede veramente di fare del 20 settembre il giorno del Ricordo degli IMI, forse da questi sollecitato, ma che non trova nessuna logica storica e di memoria.

Vogliamo sperare nella possibilità di un ripensamento, almeno da parte degli esponenti di forze politiche che più si ispirano agli ideali dell’antifascismo e ai valori sanciti nella Costituzione, affinché possa essere dato il giusto riconoscimento a quanti vollero essere volontari combattenti per la Libertà d’Italia per venti lunghi mesi nei lager nazisti.

Oltretutto non tutti gli esponenti di alcuni partiti riescono a pronunciare la parola “antifascismo” da cui si deduce che la loro condivisione alla proposta del deputato Mulé abbia soltanto il valore di un pensiero distante dalle basi che diedero vita al nostro ordinamento istituzionale.

Se, come ci auguriamo i sostenitori della proposta sono ben coscienti della scelta dei nostri IMI dovrebbero ben riflettere, proprio nel ricordare una storia di sntifascismo, e indurre il governo che il proponente e a prendere una decisione di ripudio del fascismo.

Lo stesso si chieda di esprimerlo dalla seconda carica dello stato, Ignazio La Russa che in una sua dichiarazione sfuggì un’espressione sugli IMI, facendo intendere che questi scelsero la prigionia per ragioni di comodità mentre coloro che rientrarono in Italia furono i veri eroi (pag. 7 della Prefazione nel volume di Raffaele Arcella, La mia vita nei lager nazisti. Frammenti 1943-1945, Gangemi Editore International, 2019).

La storia degli IMI non può essere tirata per la giacchetta e non può essere usata per fini partitici, la loro scelta antifascista deve rimanere inclusa, insieme a tutte le altre, nell’alveo di chi disse volontariamente no al fascismo e al nazismo.

© Riproduzione riservata