Ernesto Maria Ruffini: «La “quarta gamba”? Prima il centrosinistra dia la sua idea di paese»

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Ernesto Maria Ruffini, il week end scorso è stato di grande attivismo di vari protagonisti della eventuale, ormai mitologica «quarta gamba» del centrosinistra, lei compreso. Il dem Delrio ha chiesto «spazio per i cattolici». Rivendicazioni anche per il centro e per i riformisti. Per chi «serve spazio»? Serve spazio per la politica. Le etichette e i distintivi in generale servono a poco, e in questo momento del nostro paese ancora meno. Il vero tema è un altro: se l’esigenza è redistribuire i vo