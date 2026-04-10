La Rai e il documentario su Regeni. Lo ha comprato, ma si dimentica di dirlo

Il servizio pubblico ha comprato il titolo da Fandango tempo fa e lo manderà in onda a gennaio prossimo, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa. La Rai però non ha voluto rivendicare l’acquisto del prodotto, nonostante tutto FdI stia prendendo le distanze da chi ha negato i finanziamenti

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Un modo per tamponare lo scandalo politico della settimana, se solo in Rai qualcuno avesse colto la palla al balzo. E invece niente: per una volta che la Rai poteva essere una risorsa per Meloni e i suoi, il servizio pubblico ha perso il treno. Tutto il male del mondo, il documentario sull’omicidio di Giulio Regeni a cui la commissione dedicata ai contributi selettivi del ministero della Cultura ha negato i finanziamenti pubblici, è stato infatti acquistato qualche mese fa dalla Rai. «IlnosuReg