La Repubblica senza pace, Orfeo si dimette: tra rilancio e rivendita, il futuro è incerto

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Sembrava una giornata di non ordinaria routine giornalistica tra guerre e crisi energetica, ma si è trasformata nell’ennesima scossa tellurica per Repubblica. Mario Orfeo ha infatti annunciato che non sarà più direttore del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. La notizia dell’addio, dopo due anni dall’insediamento, è stata comunicata ieri mattina. Accordo con Del Vecchio Orfeo, che era stato confermato dal nuovo editore Theodore Kyriakou, ha fatto le proprie valutazioni e ha deciso di rassegn