Valzer di sottosegretari

La Russa in campo: la lombarda Caruso può essere promossa al Mic

L’assessora alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso
L’assessora alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso
L’assessora alla Cultura della Lombardia Francesca Caruso
Stefano Iannaccone
14 aprile 2026 • 06:00

Il presidente del Senato La Russa fa asse con Mazzi per  l’assessora regionale della Lombardia come sottosegretaria. Intanto Tajani sta per sbloccare Freni alla guida Consob, e libera un’altra poltrona 

Il nome nuovo come sottosegretaria alla Cultura è quello di Francesca Caruso, attuale assessora in regione Lombardia, in quota Fratelli d’Italia. L’operazione è caldeggiata da due big del partito: il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il neo-ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi. Proprio l’ex sottosegretario vorrebbe conservare un referente al Collegio romano. Gli interessi nel mondo della cultura, dalla lirica ai teatri, non sono cessati con l’incarico assunto in sostituzione di Daniela

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.