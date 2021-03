Lo scontro interno nel Pd si è ricomposto: Simona Malpezzi, attuale sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, è stata eletta all'unanimità nuovo capogruppo del Pd al Senato durante l'assemblea dei senatori dem in corso a Palazzo Madama. Malpezzi succede a Andrea Marcucci. L’annuncio lo ha dato il segretario del Pd: «Simona Malpezzi è stata appena eletta capogruppo dei senatori Pd. Buon lavoro Simona! Grazie ad Andrea e a tutte le senatrici e i senatori del Pd. Al lavoro al servizio dell'Italia!» (anche se il segretario ha preferito una più immediata bandierina tricolore).

Letta ha partecipato anche oggi all’assemblea, continuando a seguire i lavori passo passo: «Ringrazio Simona Malpezzi per quello che ha detto e ringrazio Andrea Marcucci e tutti voi. Sono qui ad ascoltare, lo farò tante volte». Marcucci, in un’inervista sul Corriere si è detto soddisfatto dei tre anni passati e del nuovo nome scelto. Stamattina ha fatto gli auguri alla nuova capogruppo.

Nonostante abbia condiviso la scelta, non ha condiviso il metodo. Ha detto di essersi visto con il leader di Italia viva, Matteo Renzi: «Abbiamo fatto alcune simpatiche battute che non riferirò».

La sostituta

Adesso bisognerà trovare qualcuno che sostituisca la sottosegretaria. Fonti del Pd ribadiscono che Letta non ha intenzione di cambiare il nome di una donna con quello di un uomo, così tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un’altra senatrice, Caterina Bini, toscana come Letta, appartenente come Malpezzi alla corrente di Luca Lotti, Base riformista.

Sempre oggi ci sarà il voto alla Camera, in questo caso la sostituta di Graziano Delrio, i nomi che circolano sono quelli di Debora Serracchiani e Marianna Madia. Il problema per Serracchiani è che attualmente è presidente della commissione Lavoro, una casella che il Pd non vuole perdere.

