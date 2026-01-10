Intervista

L’analista Peter Apps: «Trump teme la Cina, non Putin. Meloni? Spaventa l’Ue perché si teme una sua svolta filorussa»

Giulia Merlo
10 gennaio 2026 • 19:00

Reporter di guerra e scrittore, Peter Apps ha scritto Contro la fine del mondo, una biografia della Nato (Luiss University Press), che analizza anche il ruolo dell’Italia in questa alleanza atlantica apparentemente sempre più fragile

Reporter di guerra e scrittore, Peter Apps oggi è un analista britannico tra i più attenti conoscitori del settore della sicurezza internazionale e dei meccanismi interni della Nato. Pur costretto da un incidente in zona di guerra alla semi-paralisi, continua anche oggi la sua attività di ricerca come direttore del Project for Study of the 21st Century. Così è nato il suo saggio Contro la fine del mondo, una biografia della Nato (Luiss University Press), che analizza anche il ruolo dell’Italia i

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.