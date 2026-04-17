L’anomalia Berlusconi: Forza Italia non sarà mai moderata

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Come dare torto a chi denuncia la vera e propria distorsione rappresentata dall’intervento a piedi uniti dei figli di Berlusconi nella vita e nelle decisioni che contano dentro Forza Italia? Fa problema che tale clamorosa patologia non susciti un’adeguata reazione da parte di ogni elementare coscienza democratica

Come dare torto a chi denuncia l’anomalia, la vera e propria distorsione rappresentata dall’intervento a piedi uniti dei figli di Berlusconi nella vita e nelle decisioni che contano dentro il partito di FI? Distorsione sostanziale e formale. La prima: è palese il contrasto con lo stesso dettato dell’articolo 49 della Costituzione che disegna il partito quale associazione di cittadini con fine politico informato dal metodo democratico interno ed esterno. L’opposto di un’azienda, per definizione m